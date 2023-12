Napoli, tutti pazzi per Miranda: azzurri in fila ma Milan in pole

Tutti pazzi per Juan Miranda, il 23enne spagnolo di Olivares che piace anche al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Questo quanto riportato in Spagna da El Desmarque che prova a indovinare il futuro del calciatore oggi al Betis e pronto anche a lasciare la Liga. Gli azzurri si sarebbero informati sul futuro dello spagnolo, che però nelle ultime ore ha flirtato in maniera importante con il Milan e a oggi il club rossonero sarebbe in pole position per lui.

Il terzino sinistro spagnolo, cresciuto tra la cantera del Barcellona e lo Schalke 04, ha messo insieme in questa stagione 12 partite tra campionato e coppe europee, la sua valutazione si aggira sui 10-15 milioni.

A facilitare le mosse del Milan, la volontà del club rossonero di portare immediatamente già a gennaio il calciatore in Italia, dopo averlo seguito con molto interesse sin dalla passata stagione. Per il Napoli, invece, i termini dell'accordo potrebbero essere più lunghi e di certo fin qui il club azzurro non ha ancora affondato il colpo.