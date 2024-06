Più che il solito inflazionato valzer delle punte è una partita a scacchi. Il Napoli sembra solo apparentemente immobile eppur si muove, provando a toccare i tasti giusti e individuando le pedine esatte. La bacchetta del direttore d’orchestra è affidata al diesse Manna che sceglie la “musica” anche su quelle che sono le preferenze e le indicazioni di Antonio Conte.

A Napoli arriveranno almeno 5-6 rinforzi di spessore. Più di uno per reparto. Intanto, il club azzurro prova anche ad arroccarsi sulle sue posizioni e blinda i suoi pezzi da novanta. Kvaratskhelia, ad esempio, pur essendo l’oggetto del desiderio del Psg sembra orientato a restare a Napoli anche per la prossima stagione ed ora tocca a De Laurentiis rimodulare i termini del contratto (con relativo adeguamento economico) per mettere in cassaforte il suo diamante prezioso. Discorso diverso per Osimhen. Il Napoli ha messo in conto da tempo la partenza del nigeriano (sulle cui tracce ci sono sempre l’Arsenal, il solito Psg e sopratutto i petrodollari arabi), e sebbene finora non sono arrivate offerte concrete che si avvicinino alla clausola da 120 milioni di euro fissata dal Napoli per la sua cessione, il club si guarda intorno ed ha individuato i profili adatti a sostituire il bomber mascherato.

Il primo della lista resta Lukaku su cui però bisogna lavorare di cesello per fare abbassare le pretese del Chelsea che chiede l’intera clausola (di circa 44 milioni di euro) per il belga. Il Napoli spera di strappare l’ok de blues per la metà. Nel mirino del ds Manna c’è anche Artem Dovbyk: gigante ucraino esploso a suon di gol con il Girona in Spagna. DeLa avrebbe già fatto alcuni passi formali, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 35 milioni di euro: poco meno della clausola per cui è possibile prenderlo senza innescare nessuna asta. Sulle tracce del centravanti 26enne (25 gol e 10 assist) c’è anche l’Atletico Madrid che però non sembra disposto ad andare oltre i 25 milioni per l’ucraino. La pista che porta a Gimenez del Feyenoord (23 anni - 26 gol e otto assist nella terra dei tulipani) resta sempre percorribile, ma il Napoli si sta muovendo da tempo sotto traccia per l’attaccante del Nizza, Terem Moffi (25 anni) protagonista nel campionato francese con undici sigilli e due assist sotto la guida dell’italiano Francesco Farioli (che l’anno prossimo guiderà l’Ajax). Il connazionale di Osimhen ha un contratto con il Nizza fino al 2027 e la sua valutazione si aggira sui 25 milioni di euro.

Il Napoli riflette. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato continuano i sondaggi per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino e della Nazionale resta in cima alla lista dei desiderata del Napoli per rinforzare la linea difensiva che con Antonio Conte sarà composta da tre centrali di ruolo. Il 25enne mancino ha un contratto con il Toro fino al 2028 (a circa un milione a stagione escluso bonus): Cairo si sfrega le mani, lo considera incedibile e, sotto-sotto, spera che si inneschi un’asta sul giocatore. La valutazione del suo cartellino si aggira sui 40-45 milioni di euro e l’offerta di De Laurentiis è molto vicina (35 più bonus) per dare “scacco matto”. Si vedrà. Intanto si segue sempre con grande attenzione anche Mario Hermoso, complice anche il regime di svincolato di lusso del difensore (che non ha rinnovato con l’Atletico). Inizialmente le elevate richieste di ingaggio - e sopratutto le commissioni dei suoi agenti - avevano raffreddato la pista. Oggi si ragiona su un triennale più abbordabile. Dragusin e Nathan le alternative.