Napoli brilla al Mondiale con Ambrosino: «Un gol per la mia famiglia»

Un gol per lanciarsi ma soprattutto per lanciare l'Italia Under 20 con il cuore oltre l'ostacolo: la nazionale degli azzurrini vola agli ottavi di finale del Mondiale di categoria che si sta giocando in queste settimane battendo con un netto 3-0 la Repubblica Dominicana, un risultato largo in cui c'è la firma anche di Giuseppe Ambrosino, l'attaccante napoletano che ha prima servito un assist al compagno Casadei per poi mettersi in proprio e trovare il gol.

«Sono molto orgoglioso di quello che sto facendo e di quello che ho fatto fin qui soprattutto. Devo ringraziare soprattutto la mia famiglia, per tutti i sacrifici che ha fatto per me. La rete la dedico a loro, che mi stanno aiutando nei momenti più difficili» le parole di Ambrosino, in attesa di scendere in campo per giocarsi ora la fase finale del torneo.