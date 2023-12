Napoli-Monza 0-0, la notte di Palladino: «De Laurentiis mi segue? Potevamo vincere»

Era la sua serata, voleva la sua serata. Raffaele Palladino torna al Maradona e strappa un punto al Napoli: «Sono felice, la squadra meritava una soddisfazione.

Non penso di aver indovinato la formazione, ho solo seguito le sensazioni che mi avevano dato i calciatori in settimana lavorando. Volevamo venire a Napoli per fare una partita solida, in cui difendere e provare a mettere in difficoltà il Napoli, anche se non era facile. Potevamo fare anche meglio in alcune ripartenze, abbiamo sbagliato spesso l’ultima scelta. Potevamo vincerla, ma anche perderla. Quindi sono contento del risultato».

«Abbiamo giocato bene, ho avuto grandi risposte da tutti» ha continuato a Dazn «Abbiamo eguagliato il punteggio del girone d’andata dello scorso anno con una partita in meno.

Sono fortunato ad avere un grande gruppo, tutti lavorano bene». E sul rigore: «Li ho sbagliati anche io da calciatore, solo chi li calcia lo sa. Ha sempre fatto gol in precedenza, non ci deve pensare ora. Potevamo calare dopo e invece la squadra ha reagito bene, difendendo e attaccando ancora». Il futuro non è oggi. «Il Napoli mi segue? Io sono concentrato sul Monza. L’anno scorso avevo dato la mia parola al club che sarei rimasto e l’ho fatto. Ho il contratto in scadenza a fine anno ma penso solo a dare tutto alla squadra per poter crescere con loro».