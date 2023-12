Napoli-Monza 0-0, Mazzarri protesta: «Espulso per difendere Kvaratskhelia: sembrava rugby»

«Abbiamo creato sei palle gol senza mai approfittarne» dice Walter Mazzarri dopo la partita contro il Monza. È rammaricato il toscano, che ha lasciato il campo anzitempo:

«Sono stato espulso nell’episodio di Kvaratskhelia che viene martoriato in campo, come Osimhen in precedenza. È un continuo provocarli senza nemmeno ammonire gli avversari. I punti si perdono così, dopo i nostri demeriti. Sembrava rugby in campo. Mi sono avvicinato per farlo capire agli arbitri. Ma sono stato cacciato ingiustamente».

«In due giorni di allenamento avevamo provato situazioni diverse che ci sono venute in campo. Anche per Kvara, che ha avuto un’occasione importante ma non è riuscito a segnare. Ho elogiato la squadra, ha fatto bene in campo» ha spiegato a Dazn l'allenatore del Napoli «Simeone? abbiamo finito 4-2-4 contro una squadra che non è l’ultima arrivata.

Anzi. Ci è mancato solo il gol stasera, è l’unico rammarico, meritavamo di vincere due o tre a zero per quello che si è visto. La classifica non l’ho mai guardata, il mio lavoro è fare l’allenatore con la squadra e guardare alla prossima partita».