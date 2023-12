Napoli-Monza 0-0, Meret preoccupa: «Cattive sensazioni per l'infortunio»

Prima il rigore parato, poi la sostituzione obbligata: «Ho sentito un dolore al flessore, ho provato a resistere ma non ci sono riuscito. Sono felice di aver parato il rigore, è stato importante alla fine.

È questione di attimi, scegli un lato e vai. È andata bene così. Mi dispiace per l’infortunio, spero non sia niente di grave anche se le sensazioni non sono buonissime» le parole di Alex Meret dopo Napoli-Monza. Per il portiere un risentimento alla coscia sinistra.

«Dovevamo fare meglio in generale stasera, soprattutto davanti. È un peccato, ma dobbiamo guardare avanti. Dico ai tifosi di starci vicino: non stiamo facendo bene, lo sappiamo. stasera ci abbiamo provato in ogni modo. È un momento no. Ma daremo il massimo nelle prossime partite sperando di riprenderci» ha concluso Meret a Dazn.