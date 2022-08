Napoli-Monza 4-0: poker azzurro con un Kvara pazzesco, in gol Kim

Dominio del Napoli in casa al Maradona, che mette ko il Monza ospite 4-0. A sbloccare il risultato già dal primo tempo il nuovo arrivo azzurro, il georgiano Khvicha Kvaratskhelia al 34' con un gran tiro da lontano che rimbalza sul palo destro ed entra, raddoppio di Osimhen al 46' nel recupero. Alla ripresa Kvaratskhelia aumenta ancora la considerazione dei tifosi nei suoi confronti segnando la rete del 3-0 al 61' che indica bene la poca presenza in campo del Monza, malgrado la rete dell'ec Petagna al 68' poi annullata per un fallo precedente. Chiude la partita un altro nuovo acquisto, il coreano Kim, nel quarto minuto del recupero: il suo primo gol in Serie A. Azzurri a punteggio pieno e Monza ancora fermo al palo.

Equilibrio in avvio, poi è il Chucky ad andare al tiro per il primo sussulto. Al 4' ottima chance per Anguissa che si fa anticipare all'ultimo da Carboni in area. Dunque è Kim ad andare vicino al primo gol in azzurro di testa da angolo. C'è anche Osimhen a provarci di testa, di poco alto.

Partenopei assatanati, spingono a più non posso sull'acceleratore. Varie le chance azzurre per portarsi in vantaggio. Ma la palla non entra e il Monza si difende bene. Finché al 34' Kvara segna un gol pazzesco dalla distanza, un tiro imparabile nel sette che fa urlare il Maradona. Chance pochi minuti dopo anche per Osimhen che si fa fermare da Marlon. Ma è questione di tempo perché al 46' arriva il raddoppio di Osimhen in velocità: un gol che è un fulmine. Termina nel migliore modo (e meritatamente) il primo tempo.

Nella ripresa il Napoli attacca ancora e Kvara va vicino anche al raddoppio. Idem Osimhen che la gira alta di testa. E al 61' dribbling da urlo di Kvara in area, tiro fantastico ed è 3-0. Poco dopo segna Petagna di testa ma il gol è annullato dal Var per fallo su Rrahmani. Entrano Elmas e Olivera per Kvara e Rui. Poi tocca a Politano e Zerbin. Dentro anche Ounas per Osimhen. Sono 6 i minuti di recupero. E c'è il tempo per il primo gol di Kim che devia di testa il corner di Zielinkski. Basta così. Dopo i 5 gol di Verona, il 4 di oggi col Monza.

Napoli-Monza, le formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

MONZA (3-5-2) : Di Gregorio; Marlon, A.Ranocchia, Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, D'Alessandro; Petagna, Caprari. All. Stroppa