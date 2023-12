Il cuore di Napoli non tradisce mai: oltre cinquantamila spettatori per il Monza

Oltre cinquantamila spettatori per Napoli-Monza. Il numero degli spettatori, ad oggi, è di 49.126, dei quali 22.327 abbonati, per un incasso superiore al milione di euro. Eppure, gli azzurri sono reduci da due sconfitte consecutive: lo 0-4 al Maradona contro il Frosinone ha fatto scivolare la squadra fuori dalla Coppa Italia; lo 0-2 all'Olimpico contro la Roma l'ha spinta al settimo posto e adesso il distacco dalla zona Champions è di quattro lunghezze. Si potrebbe dire: ma come fanno i tifosi a correre allo stadio anche se la squadra, quella che nella scorsa primavera ha trionfalmente vinto lo scudetto, delude e perde?

Chi fa questa domanda, non conosce il tifo napoletano. Il suo amore incondizionato per la squadra. C'è chi si sorprese quando in occasione di Napoli-Cittadella - prima partita del campionato di serie C 2004-2005 - al San Paolo si presenterono 45mila spettatori. La passione non si discute, anche in un momento complicato come questo il tifo napoletano c'è e mette da parte la delusione per le sconfitte e le mediocri prestazioni. Va oltre questo clima negativo che non è stato provocato dall'ambiente ma dagli errori di De Laurentiis e del suo staff, dopo gli addii di Spalletti e Giuntoli. Non è retorica quando si dice: la maglia prima di tutto. Ecco, Napoli c'è non soltanto nei giorni della festa ma anche in quelli in cui Di Lorenzo e compagni - gli Eroi dell scorsa primavera - hanno bisogno di una spinta per rientrare in corsa per la Champions e mettersi alle spalle i problemi, compresi quelli che riguardano la rosa colpite da infortuni e squalifiche.

Questo spettacolo, da 50mila e passa spettatori, non potrà goderselo dagli spalti Osimhen, che si è fatto espellere all'Olimpico e squalificare per una giornata. De Laurentiis, dopo avergli fatto sottoscrivere un generoso contratto da 10 milioni annui e aver fissato il prezzo della clausola rescissoria (si può quindi eventualmente programmare la sua cessione in estate), gli ha concesso di partire già per la Nigeria. Prima del raduno della Coppa d'Africa c'è il 25° compleanno da festeggiare nel giorno di Napoli-Monza.