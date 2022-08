Napoli-Monza, Spalletti chiama tutti! Raspadori e Ndombélé in panchina

Seconda gara della stagione, la prima in casa del nuovo anno. Il Napoli di Spalletti si presenta al Maradona con La Rosa ancora incompleta: c’è per la prima volta tra i convocati Giovanni Simeone, ufficialmente aggregato al gruppo già da diversi giorni, inserito nell’elenco anche Tanguy Ndombélé, che solo ieri si è allenato per la prima volta con gli azzurri. Presente anche Giacomo Raspadori, annunciato solo ieri sera e oggi in panchina per la prima volta al Maradona. Continua il caso Fabian: lo spagnolo ancora escluso dai convocati di Spalletti. Out per infortunio Demme, fuori anche Zedadka e Ambrosino con Gaetano, ancora squalificato.

Questo l’elenco completo:

Meret, Sirigu, Marfella

Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Kim, Juan Jesus, Ostigard, Mario Rui, Olivera

Lobotka, Zielinski, Elmas, Ndombélé, Anguissa

Zerbin, Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Simeone, Osimhen, Ounas, Raspadori