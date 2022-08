Napoli-Monza in diretta dalle 18.30 Spalletti si affida all'11 di Verona

Il Napoli fa il suo esordio stagionale allo stadio Maradona: dopo la vittoria per 5-2 contro l'Hellas Verona nella prima giornata di campionato, alle 18.30 gli azzurri di Spalletti ospitano la neopromossa Monza. I partenopei arrivano con il vento in poppa non solo per l'ottimo esordio ma soprattutto per il mercato che negli ultimi tre giorni ha regalato a Spalletti Simeone, Ndombele e Raspadori, tutti convocati.

Napoli-Monza, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Ndombele, Politano, Zerbin, Raspadori, Simeone.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A. Ranocchia, Pablo Marì; Birindelli, Valoti, Barberis, F. Ranocchia, D'Alessandro; Caprari, Petagna. All.: Stroppa. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Caldirola, Marrone, Bondo, Colpani, Sensi, Pessina, Machin, Molina, Gytkjaer, S. Vignato, Ciurria.