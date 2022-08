Napoli, ecco la carica del nuovi ma col Monza c'è il blocco Verona

Ecco Ndombele, prima volta ieri a Castel Volturno per il centrocampista acquistato dal Tottenham a titolo temporaneo con diritto di riscatto. «Benvenuto Tanguy!», il tweet a metà pomeriggio del presidente De Laurentiis. Ieri il primo contatto del centrocampista francese di origini congolesi con l'universo azzurro, sarà disponibile per la sfida di domani contro il Monza, la prima al Maradona. Ndombele partirà dalla panchina, è appena arrivato, oggi si allenerà per la prima volta con i nuovi compagni e da domani potrà cominciare la nuova avventura dopo non aver trovato spazio in questo precampionato nel Tottenham di Conte.

Si attende ora l'ufficializzazione dell'altro acquisto, Raspadori, che ha già svolto le visite mediche giovedì a Villa Stuart a Roma ed è arrivato a Napoli ma ieri non ha ancora fatto tappa a Castel Volturno: ultime formalità prima della firma sul contratto e del deposito in Lega per la sua disponibilità per il match contro il Monza (partirebbe anche lui dalla panchina). Tra i convocati ci sarà Simeone, allenamento con Spalletti per il Cholito a Castel Volturno: il centravanti prenderà la maglia numero 18. L'argentino arrivato a Napoli con una grande carica in attacco rappresenterà l'alternativa a Osimhen ma potrà essere impiegato da Spalletti anche insieme all'attaccante nigeriano: comincerà dalla panchina domani contro il Monza.





Spalletti riproporrà per intero la formazione che ha vinto in maniera trionfale la prima partita a Verona il giorno di Ferragosto. Riconferma per tutti, quindi: in porta Meret, linea a quattro difensiva con gli esterni Di Lorenzo e Mario Rui e la coppia centrale formata da Rrahmani e da Kim, il neoacquisto sudcoreano che al Bentegodi esordì nel campionato italiano. Stesso centrocampo a tre con Lobotka, splendido protagonista del successo a Verona e sempre più al centro del Napoli, e Anguissa e Zielinski mezzali, anche loro efficaci nel match di esordio con il polacco tra l'altro autore del terzo gol degli azzurri. In attacco il tridente formato da Lozano, Osimhem e Kvaratskhelia, il georgiano molto atteso alla sua prima partita al Maradona dopo lo splendido impatto fatto registrare sia nelle amichevoli precampionato che nella sfida contro il Verona. Gol di tutti i tipi, assist e giocate efficaci, l'attaccante georgiano ha fatto la differenza negli ultimi venti metri e con il suo cambio di passo potrà essere decisivo anche contro il Monza dell'ex Petagna (che sarà in campo dal primo minuto) per scardinare l'assetto difensivo degli ospiti.



Si è infortunato Demme. Brutte notizie per il centrocampista tedesco che ieri mattina ha sostenuto i controlli in seguito al trauma contusivo riportato nell'allenamento di giovedì e gli esami hanno evidenziato un'infrazione del cuboide del piede sinistro. Indisponibile, quindi, Demme che ha già cominciato la riabilitazione. Potrebbe farcela tra 15 giorni a tornare a disposizione. La prossima settimana si potranno valutare con maggiore esattezza i tempi recupero e il numero di partite che sarà costretto a saltare.