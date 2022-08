Napoli-Monza, già torna Petagna: «Possiamo metterli in difficoltà»

«Tornare a Napoli sarà una bella sensazione», dice Andrea Petagna, ex attaccante del club azzurro che dopo due stagioni a Napoli ora veste la maglia del Monza neopromosso, atteso al Maradona domenica. «In azzurro ho vissuto due anni bellissimi ed è stata una grande esperienza, a Napoli ci sono persone che sono diventate parte della mia famiglia. Ho un ottimo rapporto con i compagni che ho lasciato, sono migliorato tanto sotto molti aspetti. Ora però sono al Monza e voglio essere protagonista qui. Ho 27 anni, sono nel pieno della mia maturità calcistica e qui potrò fare bene».

Ai microfoni di Sky Sport, Petagna prova a giocare d'anticipo sulla sfida di domenica. «Per il Napoli sarà la prima dell'anno al Maradona, ne verrà fuori una bella partita ma sarà difficile perché loro sono forti e hanno giocatori tecnici» ha spiegato l'attaccante. «Sono andati via calciatori importanti ma resta una squadra forte, quelli che sono arrivati sono ottimi acquisti. Ma possiamo dire la nostra, se ci prepariamo bene in settimana possiamo metterli in difficoltà».