Napoli-Monza, l'Analisi ignorante: il Cholito per Mazzarri dietro Vargas e Russotto

Definizione di autolesionismo: io che mi ostino a guardare il Napoli

Eravamo rimasti al Natale intossicato, per cui mi ero detto: Chissà magari a Capodanno va diversamente.

Leggo le formazioni: Zerbin titolare! Sipario

Si gioca contro il Monza dell' emergente Palladino, che schiera Gagliardini centrale difensivo. Ripetiamo: GAGLIARDINI CENTRALE

Problemi di formazione per Walterone tra squalifiche e giocatori venduti sottobanco al mercato nero

Partiti

Il Napoli purtroppo continua ad interpretare ogni partita come un allenamento precampionato.

Sterile possesso palla senza alcun idea di come tirare in porta

Mentre gli schemi innovativi di Mazzarri si limitano al palla al limite dell'area per il tiro da fuori di Anguissa 😭

Intanto abbiamo superato la mezz'ora di gioco

Un momento: quale gioco?

Ancora non abbiamo prodotto un' occasione degna di nota

E Marzullo, in confronto a sta roba, è un' overdose di Caffeina

Ci potrebbe essere un possibile mani in area per noi, ma facciamo così schifo che non meritiamo nemmeno un replay o un check var

Cosa dobbiamo fare, CHIFFIIIIII?

UH! UN TIRO

Ci prova Zambone che riesce a fare la cosa più difficile: centrare il portiere! 😤

Poi J-DI LO fallisce un comodo tap-in

KVARA CONTRO TUTTI. 'O Georgiano, si rende conto che se non si sveglia lui stiamo freschi, e tenta l' Eurogol.

Palla che supera Di Gregorio ma si spegna di poco a lato. Siamo anche un zinzino sfortunati

Si va al riposo sullo 0-0

Sintesi di questo primo tempo: Zerbin forse non è adatto alla Serie A, ma intanto lui ha vinto uno scudetto e tu no 🤪

Ripresa

Kvara si trova la porta sguarnita e il portiere sdraiato ma è ormai nel loop per cui si divora un gol a partita.

Davvero, ma cosa hanno fatto a Kvara, gli hanno messo il piombo nelle gambe? Chiedo per me

Nemmeno il tempo di percepire le prime Napoli-Empoli Vibes, che subito

RIGORE per il Monza. Pure? MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Per nostra fortuna, Pessina tira il più cesso dei rigori della storia della Serie A.

MERET para e siamo salvi

Intanto, Mazzarri si sta togliendo qualsiasi indumento. Temo che tra un po' restera' in mutande

Kvara x Zerbin = la fessa in mano ai creaturi.

Subito dopo, NINO D'ANGELO lascia il campo a Lindstrom, che magari non sarà un grandissimo acquisto, ma comunque come VICE ZERBIN nulla da dire 👍

MIETT A CONTINI

Dato che questa partita era stata effettivamente troppo poco surreale, ecco che si fa male Meret, Eminem Gollini se l'è chiamata di festa, per cui spazio al giovane Nikita

Io intanto realizzo che questi stanno giocando con Gagliardini centrale

GAGLIARDINI. CENTRALE

E noi non siamo cazzi di fare gol

E l'unica punta che avremmo, cioè Il Cholito, nelle gerarchie di Mazzarri viene dietro Russotto e Vargas

La testa è completamente andata.

Kvicha bullizzato (as usual) e WALTERONE corre a difenderlo, guadagnandosi il rosso.

Anche se a me il sospetto che Mazzarri si sia fatto espellere per cominciare ad avviarsi al pullman mi viene.🤔

Comunque, Frustalupi approfitta della confusione e butta dentro il Cholito

Ma niente, non segniamo nemmeno se il Monza va negli spogliatoi.

Palla buona per Gaetano che però si conferma pronto per andare in prestito per sempre e Di Gregorio salva ancora

Piovono rossi di sera ma bel tempo non si spera. Finisce 0-0.

Si chiude con questa il 2023. Un anno indimenticabile, che resterà per sempre nei nostri cuori, nel quale abbiamo realizzato un sogno che credevamo impossibile. È giusto ricordarlo e sottolinearlo.

Per il resto so bene che la situazione attuale non è delle migliori e so anche che in molti stanno godendo.

Ma vorrei dire a questi ultimi che per ora non ci penserò e a quest' anno che se ne brinderò alla vostra salute al grido di I CAMPIONI DELL' ITALIA SIAMO NOI

Del domani, d'altronde, non c è certezza

Vado ad assicurarmi che Mazzarri salga sul pullman giusto perché per come sta messo è capace che si imbarca su un vaporetto per gli aiuti umanitari, ciao