Napoli-Monza live: probabili formazioni e dove vedere la partita

Sarà l'arbitro Marco Di Bello di Brindisi a dirigere Napoli-Monza, 18esima giornata di Serie A. Assistenti: Zingarelli-Barone. IV Uomo: Rutella. VAR: Valeri-Longo S. Il Napoli deve tornare alla vittoria dopo il ko di Roma per non vedere allontanarsi ulteriormente il quarto posto ma non sarà facile: otto gli assenti per Mazzarri tra squalifiche e infortuni.