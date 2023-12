Napoli-Monza, Mazzarri guarda solo la prossima: «Provo a recuperare Lobotka»

Lavoro, lavoro, lavoro. Non c’è altra strada anche per Walter Mazzarri: «Ci sono un po’ di problemi, oggi farò la rifinitura e capiremo che squadra avremo. Dovremo fare una grande partita. Gli infortuni andranno considerati. Il Monza è una tappa fondamentale, poi dopo ci aggiorneremo. Non possiamo guardare a lungo termine, facciamo quello che dobbiamo fare e poi vedremo. La squadra ora deve solo riacquistare la fiducia per giocare con serenità» le parole dell’allenatore toscnao in conferenza prima della sfida contro Palladino «Rivoluzione? A gennaio non se ne fanno. Del mercato parla la società, io voglio aiutare la squadra a ritrovare fiducia giocando bene e evitando errori. Il Monza è forte, la partita sarà difficilissima, è una delle squadre in forma in questo momento e non avranno niente da perdere. Sarà importantissima per tanti motivi».

Il mercato è un tabù, quasi come allestire una formazione: «Ho avuto sempre due o tre allenamenti, oggi sarà importante per capire come sta lui e come sta Lobotka.

Non sono infortuni importanti, ma non abbiamo potuto provare certe situazioni in allenamento. Oggi decideremo, siamo in emergenza» ha spiegato Mazzarri in conferenza «Lobotka gioca se sta bene. Lindstrom non ha i 90 minuti nelle gambe, al massimo farà staffetta. In base a quanti saremo tra panchina e campo dovrò essere bravo a capire chi dovrà partire dal primo momento». Fuori potrebbe ritrovarsi anche Demme: «Diego ha avuto un problema ieri durante l’allenamento, un fastidio al polpaccio. Dovremo valutare anche lui in allenamento. Natan? Starà fuori un mese e mezzo».

Ma il modulo non si tocca: «C’è Lindstrom, c’è Zerbin, ci sono altri calciatori che hanno giocato meno. Volendo possiamo tenere lo stesso modulo. Poi dipenderà anche da come vogliamo affrontare il Monza». Davanti a uno stadio pieno: «Ringrazio i tifosi, lo stadio sarà pieno e ci aiuteranno per 90 minuti. Il gruppo comincia a pensarla come piace a me. Non sempre riusciamo a mostrarlo. Ma anche l’espulsione di Politano ci dimostra che abbiamo il fuoco dentro, dobbiamo solo incanalarlo bene. È un ragazzo straordinario, dà tutto per la squadra, volevamo andare a vincere e il gesto di stizza arriva per quello. Ma vuol dire che il calciatore c’è. Appena ci girerà bene qualche episodio, rivedremo una squadra che non molla mai».