Nella primavera del 1977 dopo un derby tra Inter e Milan, Beppe Viola mandò in onda alla "Domenica Sportiva" un altro derby, del 1963, perché quello che si era visto era troppo brutto. Non potendo mandare un'altra partita tra Napoli e Monza, dobbiamo raccontare la protagonista della partita: la noia. Quello che ha provato a vincerla è stato l'arbitro Marco Di Bello espellendo gli allenatori Mazzarri e Palladino e chiunque gli capitasse ad altezza cartellino appena andava verso le panchine. Il Napoli era così nervoso, ma così nervoso e paranoico da sembrare un personaggio dei fratelli Coen, e il resto è venuto di conseguenza. Ha tenuto così tanto il pallone fino al punto di dimenticarsi lo scopo del gioco: segnare.

APPROFONDIMENTI De Laurentiis chiede scusa ai tifosi Napoli-Monza 0-0, Meret preoccupa Napoli-Monza, l'Analisi ignorante: il Cholito per Mazzarri dietro Vargas e Russotto

E quando l'occasione è capitata al Monza, su rigore tiro di Colpani e fallo di mano di Juan Jesus Matteo Pessina l'ha tirato peggio di Graziano Pellè contro la Germania, e Alex Meret infortunato, triste y dolorante l'ha parato, recitando la parte che fu di Manuel Neuer. Il resto sono stati tiri sbagliati di Kvaratskhelia che più che uno studente greco di ingegneria fuori corso sembra il ragionier Casoria di Totò, per come riesce a stare dalla parte del torto per tutta la partita. Poi Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano che hanno avuto la palla per il vantaggio, ma niente.

Un pomeriggio di un giorno da cani. Gli unici con la buona volontà ma senza la geometria sono stati Zambo Anguissa e Mario Rui, ma anche su di loro ha vinto la noia. Che poi pensare che la noia abbia avuto vita così facile in uno stadio che si chiama "Diego Maradona" l'uomo meno noioso del mondo, capace di stupire anche quando stava in terapia intensiva è il più grande dei paradossi. La noia prodotta dal Napoli ha radici estive e aristocratiche: comincia quando si presenta Rudi Garcia in un museo; quando Aurelio De Laurentiis si fa intervistare a Palazzo Reale; insomma quando il lavoro meticoloso e dal basso di Luciano Spalletti viene scambiato per prassi dal Palazzo; quando la complessità del gioco viene pensata come raggiungibile da chiunque perché ormai acquisita; quando si lascia partire uno dei pochi grandi centrali visti nel campionato italiano negli ultimi anni senza rimpiazzarlo; e poi quando si pensa che cambiando l'ordine e la disposizione dei calciatori il gioco non cambi. Tutti peccati di superficialità che sono diventati il virus della noia.

Una delle squadre esteticamente e ritmicamente più belle viste in Italia negli ultimi anni è diventata noiosa, effimera, macchinosa. La complessità del linguaggio calcistico è diventata verbosità nel giro di pochi mesi. L'illusione di Walter Mazzarri di rimettere insieme una squadra devastata fisicamente e provata psichicamente in un percorso di annullamento nicciano è un sogno senile, ma senza la piscina di "Cocoon".

Il Napoli che era magico in ogni azione, che portava disorientamento in ogni discesa, che segnava ad ogni cross, non esiste più, e ci vorrà del tempo e diversi nuovi calciatori per tornare. Ora esiste il noise Napoli un rumore di fondo che ricorda il grande Napoli e che alla lunga annoia, e tanto. Mancando il pensiero ossessivo del gol. I tiri sono fiacchi e la ricerca in area è sempre astrusa. Tutti hanno pensato che lo scudetto era il preludio alla felicità calcistica che avrebbe portato grandi stagioni di Champions e altri scudetti, invece era la felicità, fine. Per la continuità ci vorrà tempo. Ora c'è la noia, tantissima, senza gol e senza sconfitta in casa, con sospiro di sollievo visto il rigore al concesso al Monza. Un anno meraviglioso chiuso nel modo peggiore.