Napoli, è già Kvara-mania: «Davvero volevate Dybala?»

È già Kvara-mania. La prima del Napoli al Maradona si chiude con un poker azzurro e una doppietta firmata dal numero 77 con un primo gol che ha lasciato tutti a bocca aperta. Kvaratskhelia infatti, liberatosi dell’avversario con grande lucidità ha battuto Di Gregorio con un tiro a giro impossibile da parare per poi replicare al 62’ con un’altra bella giocata, trovando una conclusione angolata dopo essersi smarcato con una finta dal difensore. Ad accompagnarlo però firmando il 2 a 0 c’è stato anche il solito Osimhen pescato bene in contropiede da Anguissa al 47’ e la sorpresa Kim, in rete di testa al 95’ sullo sviluppo di un calcio d’angolo.

Ma sui social non si parla che di lui, del talento georgiano che ha già fatto innamorare i napoletani, e non solo. «Davvero pensavate che era meglio Dybala?»; «Mammamia, ma dove lo hanno trovato a questo fenomeno?»; «Altro che tiraggir, questo guida il pallone con un drone»; «Non so ancora pronunciare il suo nome ma devo imparare perché allo stadio si sentirà spesso a quanto pare», sono solo alcuni dei commenti che riempiono le piazze virtuali. In due gare ha già segnato più gol su azione del suo amato predecessore, Lorenzo Insigne, che chiuse lo scorso campionato a quota 2 e ora sta facendo gioire i tifosi del Toronto. E a Napoli l’entusiasmo porta a valutare con ottimi voti anche il lavoro di Giuntoli e le scelte di De Laurentiis sul mercato: «Sono stati bravissimi, solo complimenti»; «Hanno svecchiato la rosa trovando dei giovani di talento e finalmente motivati»; «Questo è un Napoli con un’età media più bassa e che ha voglia di dimostrare in campo»; «Bene abbassare il monte ingaggi se si riescono a trovare giocatori di questo valore tecnico», commentano ora i tuttologi del web esperti anche in calciomercato. Ma inutile negare che la squadra di Spalletti si è presentata in campionato facendo un’ottima impressione: dopo la manita al Verona ora un altro successo di misura, e questa volta a porta inviolata. Sarà anche demerito degli avversari? Forse sì, però c’è da dire che molti fantallenatori hanno parlato molto bene del Monza, della società e delle sue individualità tanto da non prevedere due vittorie iniziali degli azzurri. «Il Monza con Galliani farà bene, metterà Ko anche il Napoli», scriveva qualcuno. E ora sugli stessi profili si legge: «Non montiamoci la testa, l’avversario non era all’altezza». O addirittura qualcun altro ne fa una lettura che va oltre: «Berlusconi non può prendersi antipatie prima delle elezioni, regalerà un po’ di punti a tutti».

Al di là delle valutazioni sugli avversari, ci sono tuttavia da annotare diverse cose positive: è una squadra che è riuscita a imporsi e sembra notevolmente migliorata in fase di costruzione, è riuscita a finalizzare le azioni e in questo match ha mostrato dei miglioramenti anche in fase difensiva con Kim più sicuro e autorevole in campo, tanto poi da riuscire a mettere a segno anche il suo primo gol in azzurro. «Il coreano non ci farà rimpiangere Koulibaly», sono pronti ad augurarsi i più ottimisti.

Merito anche di un centrocampo che appare cresciuto: Zielinski in posizione più arretrata rispetto alla scorsa stagione è riuscito a mostrare maggiore qualità esaltando il suo gioco e dando un apporto notevole ai compagni. Anche Anguissa è apparso carico e pronto a giocare a tutto campo, trascinando i suoi compagni, mentre diventa imprescindibile Lobotka, perno su cui costruire il gioco.

E poi chiaramente un reparto offensivo meno isolato e con maggiore collaborazione fra gli interpreti pronti ad aprire spazi gli uni per gli altri nella difesa avversaria, grazie proprio alle caratteristiche della new entry che ha già conquistato il pubblico azzurro: difficile una presentazione migliore al Maradona.

Non si può dire lo stesso invece dell’arbitro Fourneau, che stavolta si è tirato dietro molte proteste. Nel primo tempo sullo 0-0 Ranocchia aveva colpito la sfera salvando la porta dal tiro di Zambo presumibilmente con la parte alta del braccio, come mostrato dai replay. Ma per il direttore di gara nulla, mentre nel secondo tempo è stato annullato un gol dell’ex, Petagna, grazie all’ausilio della Var, per una netta spinta in area del Bulldozer che successivamente era riuscito a insaccare la palla in gol di testa.

E così mentre comincia bene per gli azzurri, i social non sono altrettanto benevoli con l’arbitraggio. «Eravamo sul due a zero e quindi non fa niente, ma non bisognerebbe mai sbagliare così»; «Davanti a certi errori non sai se è meglio pensare che siano così scarsi o che siamo in cattiva fede», si sfoga il web.

Ma tutto bene quel che finisce bene, e per il Napoli è finito benissimo. Così mentre i tifosi aspettano di godersi le prossime opere del «Kvaravaggio» - hanno così ribattezzato sul web il nuovo idolo azzurro che disegna capolavori con il pallone - c’è anche chi pensa alle gioie del presidente: «De Laurentiis sta già festeggiando perché pensa alle plusvalenze fatte coi nuovi acquisti», scrive qualcuno. E va bene così.