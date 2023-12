Napoli-Monza, si ferma anche Gollini nel riscaldamento

Il Napoli perde ancora pezzi. L'ultimo arriva dal riscaldamento del match contro il Monza di oggi al Maradona: come confermato dal club pochi minuti prima del match, infatti, Pierluigi Gollini non sarà a disposizione per un problema alla caviglia sinistra sorto nella fase di preparazione alla gara durante il lavoro di riscaldamento. Gollini non sarà in panchina e seguirà dalla tribuna la sfida di questo pomeriggio contro la squadra di Palladino in attesa di capire l'entità dell'infortunio.

