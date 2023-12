Napoli-Monza, il trionfale 2023 si chiude male: la tristezza dei 50mila al Maradona

Napoli brutto e sporco. Ma nemmeno un po' cattivo. E infatti non arriva la vittoria nemmeno contro il Monza. Davanti a 50mila anime speranzose che hanno sfidato freddo e andamento lento degli azzurri per sostenere la squadra, il Napoli si inceppa ancora.

0-0 contro il Monza e forse il risultato non è nemmeno la nota peggiore della serata. Perché a salvare la baracca ci pensa Alex Meret che para un calcio di rigore a Pessina pochi minuti prima di lasciare il campo per infortunio. Se non fosse stato per il portiere, il Napoli avrebbe potuto chiudere il 2023 (l'anno dello scudetto vinto e di una squadra che incantava l'Europa) addirittura con una sconfitta.

Sorte invertita per Kvara che invece avrebbe l'occasione per sbloccare la gara, ma a pochi passi da Di Gregorio fallisce. Fotocopia dell'azione nel finale, ma stavolta è Gaetano a farsi ipnotizzare dal portiere del Monza. Tutto il resto è noia.