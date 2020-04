LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le parole di Loren Moron non sono passate inosservate ai club che pensano al calciatore del Betis per il prossimo anno. «Se si sta bene in una squadra, perché andar via?» si era chiesto il calciatore spagnolo, ma restano sulle sue tracce club importanti. Anche ilche, come riportato da Estadio Deportivo, pensa a Loren come alternativa importante in vista del prossimo mercato, un calciatore che metterebbe d’accordo sia Aurelio De Laurentiis cheLa concorrenza, però, c’è ed è proprio in Serie A. Ci sarebbe infatti ila competere insieme con gli azzurri per, i rossoneri hanno messo gli occhi sul calciatore e ora possono provare a tentare la sua cessione dal. Il valore dello spagnolo si attesta suidi euro ma la clausola rescissoria da 60 milioni resta un macigno importante per le richieste del club andaluso.