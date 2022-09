Napoli, la Curva A piange ’o gemello: «Buon viaggio, guerriero di Curva»

Il mondo del tifo napoletano scosso dal lutto nelle ultime ore. La Curva A del Maradona piange «'o gemello», così conosciuto dai compagni di tifo, tra i più noti esponenti del tifo organizzato in città. I compagni di Curva l'hanno salutato con striscioni in città e anche attraverso i social: «Guerriero della nostra Curva 𝗔. Nel rispetto per ciò che sei stato per la Napoli ultras e come persona comune noi ti chiediamo di fare un buon viaggio Fratello».