Napoli, è morto Giorgio Vitali: era stato direttore azzurro con Ferlaino

Si è spento nella notte, a 83 anni, Giorgio Vitali, storico direttore sportivo italiano che ha scoperto e valorizzato tantissimi campioni del nostro campionato tra gli anni '70 e '90. Per vitali anche un passaggio azzurro importante: aveva ricoperto la carica di direttore sportivo per il club allora di Corrado Ferlaino tra le stagioni 1977 e 1980, con in panchina Gianni Di Marzio (che era arrivato con lui), Luis Vinicio e poi Angelo Sormani.

Negli anni d'azzurro, Vitali aveva portato a Napoli calciatori importanti come Castellini, Pellegrini e Damiani e che aveva provato a regalare Paolo Rossi al club. La squadra aveva saputo centrare due qualificazioni europee e una finale di Coppa Italia. Vitali è stato osservatore per il Milan, poi anche dirigente di Monza e Cesena oltre a svolgere il ruolo di ds per Genoa, Parma, Torino e Atalanta.