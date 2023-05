Napoli, da Largo Sermoneta allo Stadio Maradona festa azzurra per i motociclisti campani

Una festa su due ruote per il terzo scudetto. Domenica 28 maggio alle ore 10 i motociclisti della Campania si raduneranno a Largo Sermoneta e sfileranno in corteo fino allo Stadio Maradona per rendere omaggio al Napoli.

Tante le adessioni, annunciata anche la presenza delle moto sanitarie del 118. Un evento festoso e anche un'occasione di riflessione sul tema della sicurezza stradale: la lunga carovana di centauri, infatti, mostrerà il corretto comportamento da adottare quando si è in sella a potenti bolidi con l’osservazione precisa del codice della strada.