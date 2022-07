Napoli, i mugugni dei tifosi per Spalletti: Di Lorenzo acclamato, contestato DeLa

Torna il calore in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, un calore strano per un Napoli che si presenta alla nuova stagione e cerca l’abbraccio dei tifosi.

Come ogni anno, quasi a fine ritiro, gli azzurri si godono la passerella della presentazione e ad aprire il conto c’è Luciano Spalletti, l’allenatore azzurro che prende la parola e sfida anche il malumore dei napoletani: «Alcuni calciatori sono andati via e hanno portato con loro cose importanti» dice subito il toscano. «Ma altri ne sono arrivati e ci portano entusiasmo. Qualcuno ancora arriverà nei prossimi giorni e ce ne porterà ancora di entusiasmo. Quello che non deve mancare mai è il vostro supporto, il vostro amore. Restiamo uniti» chiede Spalletti a una piazza che fa rumore. E chiede spiegazioni.

Il mercato è sempre nella testa: Koulibaly è andato via, facendo compagnia a Insigne, Ospina, Ghoulam e anche Mertens. Non è facile accettarlo e i tifosi provano a farlo capire in ogni modo. Poi ci sono solo applausi, però, con gli azzurri che salgono sul palco uno a uno. Tripudio per Mario Rui, Osimhen, Lobotka e anche il nuovo arrivato Kvaratskhelia. Ma soprattutto per Giovanni Di Lorenzo, il nuovo capitano napoletano: «Un capitano, c’è solo un capitano» il coro subito dedicato al terzino toscano che saluta la piazza riempita dai 3mila tifosi azzurri.

Il momento peggiore arriva al momento dei ringraziamenti: tra le parole del sindaco Lazzaroni ci finisce anche la famiglia De Laurentiis, al centro della contestazione dei tifosi. I “buu” si levano alti per Aurelio De Laurentiis - che ovviamente manca in piazza, esattamente come il vice presidente Edo e la moglie Jacqueline - e gli altri dirigenti della società. «Napoli è nostra» gridano i napoletani.Per chiudere la serata, non poteva mancare il pensiero dei presenti a Mertens: dalla piazza si leva il coro per Ciro appena arriva sul palco Tommaso Starace, storico magazziniere azzurro ma anche tra i migliori amici del belga che ha concluso il contratto con il club azzurro lo scorso 30 giugno.