Napoli, caos per le multe allo stadio: «Inaccettabili le immagini di Salerno»

«Multe? Indubbiamente andrebbe salvaguardata la passione dei tifosi campani, ma sempre rispettando le regole attualmente in vigore». Queste le parole di Fulvio Bonavitacola, vice-presidente della Regione Campania che ha commentato così il "caso" degli ultimi giorni: «Con i sistemi di rilevazione installati per le Universiadi nel 2019 sono state irrogate sanzioni a tutti coloro che non hanno rispettato la disposizione a scacchiera. Essendo ancora in piena emergenza, vanno necessariamente rispettate le regole imposte dal governo italiano».

LEGGI ANCHE Leicester-Napoli, epopea ultras: i tifosi arrestati tornano a casa

C'è amarezza per quanto visto durante Salernitana-Atalanta. «Le immagini della curva della Salernitana gremita contro l’Atalanta sono inaccettabili e incompatibili con le attuali disposizioni sanitarie. Non so se siano stati venduti più biglietti di quelli possibili, ma di certo l’esempio dello stadio Arechi non è da prendere come riferimento» ha detto a Radio Punto Nuovo. «Sicuramente ci saranno indagini su quanto avvenuto all’Arechi, dovranno esserci sanzioni serie, come la revoca della tessera del tifoso».