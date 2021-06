La prima stagione a Napoli si è chiusa in doppia cifra per i gol segnati grazie a un finale in crescendo, ma Victor Osimhen sarà l'azzurro più atteso in vista del prossimo anno. Il nigeriano si sta godendo in questi giorni qualche ora di pausa e resta uno degli idoli in Nigeria: tra le strade di Lagos è spuntato in queste ore anche un suo murales con la maglia azzurra.