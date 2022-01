Napoli, torna l'idea Nandez: azzurri in fila per il mediano

Due anni e mezzo in maglia Cagliari, ma l'esperienza sarda di Nahitan Nandez potrebbe anche concludersi in questo gennaio di mercato. Sul centrocampista uruguaiano, infatti, ci sono tanti club italiani: il Torino è stato il primo a interessarsi, poi l'Inter che sarebbe l'opzione preferita dal calciatore rossoblu, ma anche il Napoli di De Laurentiis che starebbe pensando con insistenza al calciatore.

Secondo Sky Sport, infatti, in fila per Nandez c'è anche la squadra di Luciano Spalletti: nessuna offerta ufficiale fin qui al Cagliari, ma un'idea di mercato da sviluppare eventualmente negli ultimi dieci giorni di mercato. Il club sardo potrebbe cederlo in prestito in attesa di capire poi cosa accadrà la prossima estate, una formula che sarebbe perfetta per gli azzurri.