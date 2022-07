Napoli-Nandez, l'agente conferma: «Azzurra la pista più concreta»

«Può essere uno di quei colpi che si realizza nel finale del mercato» dice Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez che cerca una nuova casa dopo la retrocessione con il Cagliari nell'ultima stagione italiana. «Perché vedo che la situazione in Italia è complicata dal punto di vista economico: la Juventus, ad esempio, si trova costretta a vendere de Ligt. Per questo credo che Nandez possa spostarsi nelle ultime ore del mercato, dopo la preparazione estiva».

E, in caso di cessione, ci sarebbe il club azzurro in pole position: «Il Napoli è la strada più fattibile» ha spiegato Bentancur a Radio Sport 890 in Uruguay. «Per Nandez è stato un anno complicato, soprattutto dal punto di vista fisico. Ma è un leone, sono sicuro che non sia un calciatore da Serie B e saprà mettersi in discussione nuovamente anche altrove».