Nandez al Napoli, il Cagliari chiude: «Manca l'offerta ufficiale»

«Quella per Nahitan Nandez è una telenovela che va avanti da parecchie sessioni di calciomercato. Siamo a tre giorni dalla chiusura, per noi è molto importante per lottare fino alla fine per salvarci». Così il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato del centrocampista uruguaiano al termine dell'Assemblea di Lega. Nandez è uno dei nomi più chiacchierati di questo gennaio di mercato, accostato anche al Napoli.

«È stato l'investimento più importante della storia del Cagliari, abbiamo speso tanti soldi e vorremmo recuperarli. È complicato farlo a tre giorni dalla fine, offerte ufficiali non ne abbiamo ricevute» ha specificato Giulini. «Leggo anche io i nomi delle contropartite, ma non siamo interessati in questo momento. È molto complicato che parta già ora a gennaio, mancano poche ore, non c'è un'offerta ufficiale e andrebbe sostituito adeguatamente».