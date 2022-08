Napoli, Nandez è un'occasione: il Cagliari può lasciarlo in prestito

Il nome di Nahitan Nandez è ancora nelle liste di mercato del Napoli. Come fa sapere Sky Sport, il club azzurro osserva sempre con interesse la situazione del centrocampista uruguaiano, che è retroceso con il Cagliari in Serie B e difficilmente resterà con i sardi in cadetteria. Nandez può essere un colpo classico da fine mercato, a condizioni che potrebbero interessare agli azzurri.

Il classe 1995, che nella scorsa stagione ha messo insieme 21 presenze mettendo a segno 2 gol con i rossoblu, dovrebbe infatti lasciare il club sardo in prestito, almeno per un anno. E a Spalletti può far comodo: con la partenza di Fabian Ruiz in estate il numero di centrocampisti potrebbe scendere a cinque (più Gaetano). E Nandez completerebbe numericamente il reparto, con caratteristiche ideali sia per il 4-3-3 che per il 4-2-3-1 di stampo spallettiano.