Napoli, Nandez è più di una pista: «Offerta concreta dagli azzurri»

Quella di Nahitan Nández è una vicenda di mercato destinata ad aumentare in importanza nelle prossime settimane. Con l'avvicinarsi del mercato estivo, infatti, quello del centrocampista uruguaiano del Cagliari è un profilo che interessa a tanti, anche al Napoli: «Il club azzurro ha fatto un'offerta concreta. Non ho dubbi che finirà per giocare in una big» le parole di Pablo Bentancur, suo agente, che in queste ore stanno facendo il giro della rete.

A gennaio, alla fine, il Cagliari non ha ceduto il suo gioiello della mediana ai tanti club che si erano interessati. Tra questi, oltre agli azzurri, anche la Juventus. Non c'è apprensione, invece, per le sue condizioni fisiche: «Nahitan ha avuto uno stiramento ai legamenti, per fortuna non c'è stata rottura, tra pochi giorni tornerà sicuramente» ha assicurato l'agente a 100% Deporte.