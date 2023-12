Napoli, il Natale degli azzurri: Zielinski in Polonia, in pochi restano in città

Qualche ora di relax, da vivere rigorosamente in famiglia. Il Natale del Napoli è ormai alle spalle, gli azzurri di Walter Mazzarri hanno approfittato ieri della giornata di pausa dagli allenamenti per vivere il giorno più importante delle festività, senza troppe esagerazioni a tavola e soprattutto con la voglia di ricaricare le pile dopo il brutto ko di Roma dello scorso sabato.

Molti gli azzurri che hanno fatto ritorno a casa, soprattutto i calciatori europei: Lindstrom in Danimarca, Zielinski - su cui sono ancora scatenate le voci di mercato - in Polonia, Elmas in Macedonia in attesa che venga ufficializzato il passaggio al Lipsia.

Non molti i calciatori che sono rimasti a Napoli, da Juan Jesus a Gaetano, da Politano a Mario Rui.