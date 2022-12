Napoli Natale: Spalletti concede tre giorni di festa

Tre giorni di festa tra il 24 e il 26 dicembre, poi di nuovo tutti in campo. Luciano Spalletti ha annunciato il rompete le righe: questa mattina l'ultimo allenamento del Napoli a Castel Volturno, prima di rivedersi il 27 dicembre per puntare la sfida all'Inter.

Una sfida in cui sarà presente Amir Rrahmani, ormai recuperato. Questa mattina, out due azzurri: Salvatore Sirigu e Diego Demme hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e lo staff medico proverà a recuperare i due calciatori al ritorno in campo.