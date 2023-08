Napoli, Natan come Kim: infortunio a Osimhen al primo allenamento

Un anno dopo con la stessa dinamica. Victor Osimhen lascia il campo per infortunio al primo allenamento in azzurro di Natan Bernardo De Souza. È stato proprio il brasiliano, appena arrivato a Napoli, a causarne l'uscita: i due, venuti a contatto in area in partitella ieri mattina, si sono scontrati con l'attaccante nigeriano che ha avuto la peggio: distrorsione alla caviglia destra e qualche attimo di panico, con lo staff medico che ha poi raggiunto l'azzurro.

Osimhen ha lasciato il campo con la caviglia fasciata dal ghiaccio. Un infortunio non grave e che lo terrà fuori per qualche giorno prima del rientro. Come stamattina, assente allo stadio Patini di Castel di Sangro per la seduta mattutina. Un episodio che si era già visto: un anno fa, proprio a Castel di Sangro, era stato proprio Kim Min Jae a far male all'attaccante azzurro al suo primo allenamento con i nuovi compagni, costringendolo anche in quel caso all'uscita anzitempo dal campo. I due si erano poi subito chiariti e abbracciati, diventando protagonisti della stagione. Che sia una coincidenza benaugurante per la squadra di Garcia?