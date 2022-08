Napoli: Navas in arrivo con calma, Fabian aspetta le cessioni del Psg

Navas, l'ultima mossa in entrata: il portiere del Psg è quello individuato come prima scelta e sul quale il Napoli sta lavorando da giorni con il club francese per arrivare alla felice conclusione della trattativa. Discorso che proseguirà per trovare la quadratura del cerchio con l'ostacolo da superare rappresentato dall'ingaggio molto alto (9 milioni a stagione) del costaricano: si cerca l'intesa tra le due società per la condivisione dello stipendio, un'altra strada potrebbe essere quella di una buonuscita da parte del Psg, prima del nuovo contratto da sottoscrivere con il club azzurro.

Navas, chiuso da Donnarumma nella formazione francese, potrebbe avere l'opportunità a Napoli di giocare, di prendere parte anche alla Champions League, e sarebbe molto importante per lui in vista dei Mondiali di novembre in Qatar. Ma la trattativa deve ancora svilupparsi per trovare il punto d'incontro. I portieri in organico sono Meret e Sirigu e il Napoli resterebbe così se non si dovesse arrivare al buon esito dell'affare Navas, oppure in alternativa a quello Kepa del Chelsea. Il discorso tra i due club tornerà nel vivo la prossima settimana, se ne riparlerà in maniera intensa a cominciare da lunedì tenendo anche presente che sia Psg che Napoli saranno impegnate domani in Ligue One e serie A rispettivamente contro il Lille e il Monza.



In pieno sviluppo la trattativa con il Psg per il centrocampista spagnolo che non ha firmato il rinnovo del contratto con il Napoli ed è sul mercato: si sta allenando in maniera personalizzata a Castel Volturno, non è stato convocato contro il Verona, non verrà convocato contro il Monza e fino a quando non verrà definita la sua situazione in questi giorni di trattative (un modo questo anche per cautelarsi da eventuali infortuni). C'è da giorni l'ok di Fabian al Psg, i due club sono alla ricerca dell'accordo. La valutazione del Napoli è 30 milioni, cifra alla quale il Psg non è arrivato, discorso che prosegue per la definizione dell'affare. Ma il Psg per piazzare l'ultimo affondo deve in contemporanea anche vendere ed infatti è impegnato nella cessione di elementi della rosa per effettuare altre entrate.

«Abbiamo individuato le esigenze in relazione al sistema di gioco e alle tante partite che ci attendono. Vogliamo giocatori che siano un vero valore aggiunto ma c'è la realtà del mercato, una realtà economica e non sempre tutto è semplice. Abbiamo tanti giocatori sotto contratto e c'è da ridurre il numero dei contratti», ha detto il tecnico Galtier che conta di poter avere al più presto in neoacquisti e spinge in questa direzione. Ma altri arrivi si sbloccheranno solo se ci saranno altre cessioni. Quindi, il Psg sta lavorando sull'uscita di un paio di elementi, tra i quali Paredes, il centrocampista nel mirino della Juve, per chiudere con Fabian Ruiz che, se non dovesse essere ceduto al Psg, si liberebbe e parametro zero: a quel punto potrebbe tornare nel mirino del Real Madrid che, intanto, avrà già da sostituire una pedina a centrocampo perché Casemiro è ormai vicinissimo al Manchester United, Un obiettivo per la difesa era Skriniar, il difensore slovacco che però l'Inter ha tolto dal mercato.



I rumors di mercato su Lozano e Elmas di interessamenti dalla Premier League, rispettivamente di Manchester United e Everton. Solo voci, nulla di concreto, nessuna offerta arrivata al Napoli, nessuna trattativa. Tutti e due fanno e faranno parte del gruppo azzurro, resteranno entrambi. E restano anche i giovani Zerbin e Gaetano: l'esterno d'attacco, che ha fatto anche l'esordio con la nazionale di Mancini, e il centrocampista, che ha vinto l'anno scorso il campionato di serie B con la Cremonese, faranno parte del gruppo azzurro che ha cominciato lunedì scorso la stagione con la prima partita di campionato a Verona. Poi a gennaio si farà un nuovo punto della situazione. Costanzo, un giovane difensore che si è messo in luce la stagione scorsa con la Primavera del Napoli, è passato in prestito all'Alessandria.