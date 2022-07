Napoli, Navas fatto fuori dal Psg: «No alternanza, gioca Donnarumma»

No all'alternanza, parola di Christophe Galtier, l'allenatore francese appena arrivato sulla panchina del Paris Saint Germain che ci tiene a mettere in chiaro le cose. «Keylor Navas è stato importante per questo club negli ultimi anni, ma io sono stato sin dal primo minuto con i miei calciatori» ha spiegato parlando del futuro «Non farò alcuna rotazione tra i portieri».

Donnarumma, quindi, pronto a prendersi da titolare la porta del club parigino. Per Navas il futuro fa rima con la panchina. È per questo che il suo nome è stato accostato anche al Napoli, che un portiere ancora lo cerca: «So che a Navas non fa piacere, ma sarà il nostro numero due» ha spiegato ancora Galtier «Per una squadra come il Psg avere due portieri forti è una necessità».