Napoli, Navas giura amore al Psg: «Resto e mi gioco le mie carte»

Niente Napoli per Keylor Navas, il portiere costaricano del Paris Saint Germain che resta in Francia: «È stata un'estate incerta, ringrazio tutti per l'affetto dimostratomi. Continuerò a giocarmi le mie carte a Parigi, lavorando duro e provando ad aiutare la squadra giorno dopo giorno con impegno» le parole di Navas sui social.