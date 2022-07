Napoli, Navas ha la valigia pronta: per Galtier Donnarumma è titolare

Il futuro di Keylor Navas non sarà a Parigi: il portiere del Costa Rica, l'anno scorso sempre in ballottaggio con l'ex portiere del Milan, sarà messo da parte dal neo allenatore parigino Galtier, che sarebbe pronto a dare proprio a Donnarumma il ruolo da titolare. Una scelta, questa, che potrà portare il Paris Saint Germain a scegliere di mettere Navas sul mercato, consapevoli che non sarebbe facile trattenere due portieri così importanti nella stessa squadra.

Da qui il contatto tra Navas e il Napoli: l'entourage del sudamericano aveva già intuito quelle che potevano essere le scelte del club parigino, perciò nelle ultime settimane lo staff di Navas si è mosso tra le aspiranti pretendenti. Un lavoro anticipato che ha portato Navas anche nell'orbita azzurra, visto che la squadra di Spalletti ha perso Ospina, non ha ancora rinnovato Meret e ha la Champions da giocare. La cessione del sudamericano potrebbe portare, quindi, in Italia, ma prima gli azzurri dovranno fare chiarezza con Meret.