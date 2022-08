Napoli-Navas, il Paris conferma: «Trattative, ma è un professionista»

«Sono stato chiaro fin dal primo momento, c'è un numero uno, che è Donnarumma, e poi Keylor Navas che sarà il vice». Le parole di Christophe Galtier non lasciano dubbi, il nuovo allenatore del PSG mette in chiaro le gerarchie in porta. «Non so se questo sia il modo più giusto per gestire la gerarchia, non ero qui l’anno scorso. Ma so che entrambi stanno lavorando al meglio».

«Per Navas sarà più complicato ma si sta allenando bene. È un portiere fortissimo, di altissimo livello per quanto ha saputo fare in carriera. Io ho scelto Donnarumma ma poi alla fine sarà il campo a decidere chi giocherà. La sua cessione? So che ci sono delle trattative, ma in questo momento ci sta dimostrando il grande professionista che è» ha concluso in conferenza.