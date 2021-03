Napoli, in nazionale 13 azzurri: anche Elmas si aggiunge alla lista

Sono alla fine tredici gli azzurri che sono stati convocati dalle rispettive nazionali per la sosta di questo fine marco. A inaugurare le convocazioni sicuramente i tre italiani: il ct Mancini ha inserito Meret, Insigne e Di Lorenzo nella lista azzurra in vista degli impegni per le qualificazioni ai Mondiali 2022 contro L'Irlanda del Nord (giovedì 25 marzo a Parma) e le due trasferte contro Bulgaria (28 marzo a Sofia) e Lituania (31 marzo a Vilnius).

Non mancherà Mertens con il Belgio per Belgio-Galles (24 marzo), Repubblica Ceca-Belgio (27 marzo), Belgio-Bielorussia (30 marzo), così come Fabian Ruiz in Spagna-Gracia (25 marzo), Georgia-Spagna (28 marzo), Spagna-Kosovo (31 marzo). Elmas giocherà Romania-Macedonia (25 marzo), Macedonia-Leichtstein (28 marzo) e Germania-Macedonia (31 marzo), mentre Zielinski sarà protagonista con la Polonia in Ungheria-Polonia (25 marzo), Polonia-Andorra (28 marzo), Inghilterra-Polonia (31 marzo). Le qualificazioni al Mondiale vedranno in campo anche Hysaj in Andorra-Albania (25 marzo), Albania-Inghilterra (28 marzo), San Marino-Albania (31 marzo), Lobotka in Cipro-Slovacchia (24 marzo), Slovacchia-Malta (27 marzo), Slovacchia-Russia (30 marzo) e Rrahmani in Kosovo-Lituania (24 marzo), Kosovo-Svezia (28 marzo), Spagna-Kosovo (31 marzo).

Viaggi africani per due azzurri: Koulibaly sarà impegnato nella doppia sfida di qualificazioni alla Coppa d'Africa: Congo-Senegal (26 marzo), Senegal-Eswatini (30 marzo) mentre Osimhen è di scena nella doppia sfida di qualificazioni alla Coppa d'Africa: Benin-Nigeria (27 marzo) e Nigeria-Lesotho (30 marzo). Amichevoli per Lozano e il Messico: Galles-Messico (27 marzo) e Messico-Costa Rica (30 marzo).

