Dopo il pareggio conquistato all'ultimo secondo contro la Germania pochi giorni fa, latorna a vincere e convincere con un roboante 4-0 contro l'Ucraina. Sorride anche il napoletano Fabian Ruiz : il centrocampista del, che era stato titolare coi tedeschi, ora risparmia le energie e resta in panchina per tutto il match prima di tornare alla base azzurra.Spagna al primo posto del Girone A della Nations League, mentre meno bene va al Kosovo di Amir Rrahmani : il neo difensore azzurro è stato ancora una volta titolare per tutto il match giocato contro la Grecia, sconfitti per 2-1. Con questo risultato, ilresta terzo in classifica nel mini Girone C. È rimasto a riposonello 0-0 tra Serbia e Turchia.