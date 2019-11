Dodici nazionali azzurri sono impegnati sino a martedì 19 in test o gare valide per le qualificazioni agli Europei o alla Coppa d'Africa. Fabiàn Ruiz ieri sera ha riposato nella netta vittoria della sua Spagna contro Malta (7-0). Del resto la selezione del ct Moreno è già qualificata ad Euro 2020. Ruiz non ha giocato, e questa è comunque una buona notizia in chiave Napoli visto l'appannamento palesato dal centrocampista nelle ultime gare. Possibile che lunedì, nel match in programma alle 20.45 al Wanda Metropolitano di Madrid contro la Romania, possa ritrovare la maglia da titolare.



Oltre a Fabiàn, la speranza è che i dodici nazionali tornino a Castel Volturno meno tesi e più carichi per affrontare al meglio Milan e Liverpool. Dovrebbe esserlo Mario Rui, titolare nella goleada contro la Lituania (6-0 giovedì sera con tripletta di CR7). A fine gara in mixed zone il terzino, recuperato dopo alcuni problemi fisici, non si è sbottonato sul momento del Napoli. «Parlo solo del Portogallo, il rapporto con Ancelotti è sempre stato ottimo». Mario Rui tornerà in campo domani (è in ballottaggio con Guerreiro), stavolta in Lussemburgo, con la sua nazionale ha bisogno di altri tre punti per avvicinarsi alla qualificazione ad Euro 2020 (al momento è seconda nel gruppo B alle spalle dell'Ucraina).



In lotta per un posto agli Europei, con il Portogallo, c'è la Serbia di Maksimovic: il difensore azzurro ha giocato l'intero match vinto 3-2 con il Lussemburgo e sarà tra i titolari anche nella decisiva sfida con l'Ucraina di domani (a Belgrado ore 15): con una vittoria sarebbero intatte le possibilità di una qualificazione, diversamente andrà agli spareggi.



Sarà carico di certo anche il nuovo capitano del Senegal, Koulibaly: il difensore ha giocato 90' nella sfida vinta con il Congo mercoledì (2-0) e giocherà titolare anche contro Eswatini, sempre per le qualificazioni alla Coppa d'Africa, domani alle ore 14 locali allo stadio «Mavuso» a Manzini, nel piccolo Stato dell'Africa Meridionale. Passi in avanti nella conquista della migliore condizione fisica per Hysaj: in campo giovedì solo nella ripresa (da laterale sinistro) con l'Albania di Reja nel 2-2 contro l'Andorra, dovrebbe essere titolare domani sera contro la Francia a Tirana.



Sarà titolare stasera in Austria-Macedonia Elmas: per la sua nazionale ultima chiamata per evitare gli spareggi e scalzare proprio gli austriaci da un posto al sole agli europei. Obbligatorio vincere a Vienna. Si replica martedì contro l'Israele. Molto più rilassati gli impegni per Mertens e Zielinski. Il primo sarà in campo stasera a San Pietroburgo (ore 18) in Russia-Belgio, con entrambi i team già qualificati. Martedì sera nella gara contro Cipro (ore 20.45 a Bruxelles) Mertens potrebbe riposare. Con Israele (stasera a Gerusalemme) e contro la Slovenia (martedì a Varsavia) chances di migliorare intesa e ranking per la Polonia di Zielinski, anch'essa con il pass per Euro 2020 già in tasca. Stanotte ha invece giocato l'amichevole Perù-Colombia, a Miami, Ospina. © RIPRODUZIONE RISERVATA