Una settimana particolare. Piena di fibrillazioni e con tanti colpi di scena. Annunciati, ipotizzati ed anche solo paventati che hanno contribuito a rendere il clima a dir poco effervescente. In tutti i sensi. Sono giorni speciali per i tre giocatori del Napoli convocati da Luciano Spalletti in Nazionale per il doppio turno di qualificazione ai prossimi Europei, contro Malta – sabato prossimo al Sa Nicola di Bari – e contro l'Inghilterra martedì prossimo a Wembley.

Meret, Di Lorenzo e Raspadori hanno provato a isolarsi e concentrarsi sul doppio impegno che vale la qualificazione ad Euro 2024, ma difficilmente ci sono riusciti visto tutto quello che è accaduto – sarebbe meglio dire non accaduto – all'ombra del Vesuvio. I tre giocatori hanno risposto alla chiamata del loro vecchio allenatore in Nazionale con la sconfitta ad opera della Fiorentina sul groppone, cercando di smaltire le tossine per il secondo ko in campionato e concentrandosi esclusivamente sulla Nazionale. Ma prima il malumore della piazza che contesta(va) Garcia, poi gli spifferi di un potenziale ribaltone tecnico ed infine le parole di Aurelio De Laurentiis alla Luiss hanno certamente distratto (eufemismo) i tre giocatori che sono parte integrante della rosa del Napoli. Naturalmente Di Lorenzo, Meret e Raspadori – da professionisti – si sono calati nella realtà della Nazionale e faranno l possibile per calare l'en plein nei prossimi 180' di qualificazioni europee. Ma è altrettanto facile ipotizzare che il tam tam delle chat, dei telefonini, dei social fino ad arrivare ai sondaggi fatti dallo stesso De Laurentiis con i suoi senatori sulla posizione di Rudi Garcia abbiano gioco forza proiettato i Nazionali alla realtà del Napoli. L'augurio naturalmente è che questa adrenalina si trasformi in energia positiva per i protagonisti, mai come in questo caso nella doppia veste azzurra. Prima con la Nazionale italiana e da sabato 21 con la maglia del Napoli che porta lo scudetto sul petto e sarà di scena al Bentegodi di Verona.