Ndombelé, arrivano conferme: si allena da solo, nodo ingaggio

Continua il lavoro del Napoli su Tanguy Ndombelé, il centrocampista francese che al Tottenham ha il foglio di via e che potrebbe essere una nuova opportunità di mercato per gli azzurri di Luciano Spalletti: secondo Sky Sports UK, infatti, il club azzurro e gli Spurs in queste ore hanno imbastito i fili di una trattativa che è lontana dal concludersi ma che vedrebbe anche l'ok del calciatore, che nel frattempo si allena da solo a Londra in attesa della prossima squadra.

Il nodo più importante riguarderebbe l'ingaggio: l'ex Lione, infatti, al Tottenham percepirebbe quasi 8 milioni di euro all'anno, una cifra ben al di sopra dei parametri che il Napoli potrebbe permettersi al momento. Per questo, Ndombelé dovrebbe ridursi l'ingaggio per accettare il prestito in azzurro o dovrebbero essere proprio gli inglesi a pagare parte dello stipendio annuale del mediano.