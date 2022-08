Napoli, è Ndombélé la novità in mediana: può sostituire Fabian

Se il futuro di Fabian Ruiz sarà in Francia con il Paris Saint Germain, il Napoli di Aurelio De Laurentiis già pensa all'eventuale sostituto che potrà prenderne il posto nella mediana costruita per la prossima stagione. Tra i profili individuati, secondo Sky Sport, c'è quello di Tanguy Ndombélé, il calciatore francese di origini congolesi che abbiamo visto all'opera nelle ultime stagioni con le maglie di Lione e soprattutto Tottenham.

Nato in Francia, nel 1996, Ndombélé cerca una squadra dove rilanciarsi dopo l'ultima annata giocata a metà tra Francia e Inghilterra: in totale, il calciatore ha messo insieme 31 presenze, raccogliendo da 3 reti e 3 assist. Piace a Giuntoli per due fattori: innanzitutto il prezzo che può essere di favore - come per Anguissa un anno fa -, poi per la dutilità già mostrata visto che può giocare in mezzo al campo nel 4-3-3, mediano o addirittura sottopunta nel 4-2-3-1 che Spalletti sta provando a rilanciare.