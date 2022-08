Napoli, la formula per Ndombelé: prestito e riscatto a 30 milioni

Con Fabian Ruiz - non convocato per la sfida d'esordio di oggi in campionato contro il Verona - in uscita direzione Paris Saint-Germain, il Napoli è al lavoro da qualche giorno con il Tottenham per l'arrivo di Tanguy Ndombelé, centrocampista francese messo fuori rosa da Antonio Conte a Londra e voglioso di ripartire altrove per provare a non perdere il treno Mondiale con la nazionale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe vicino l'accordo tra le parti: il club azzurro si accura il francese con un prestito oneroso a 1 milione di euro per la prossima stagione e avrà poi un'opzione di riscatto fissata a 26 milioni di sterline, poco più di 30 milioni di euro nell'estate del 2023. Ndombelé non ha preso parte a questo avvio di stagione con il Tottenham e ha già comunicato ai compagni di squadra che andrà via nei prossimi gioni in direzione Napoli: nella scorsa annata, il centrocampista francese di origine congolese ha giocato invece metà stagione con la maglia degli Spurs, l'altra metà in prestito al Lione in Ligue 1.