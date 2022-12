Napoli, Ndombelé dà l'ok alla permanenza in azzurro

Una stagione ancora tutta da scrivere quella di Tanguy Ndombelé con la maglia del Napoli, ma per il centrocampista francese la permanenza in azzurro anche il prossimo anno non è da escludere. Di proprietà del Tottenham, Ndombelé è arrivato a Napoli la scorsa estate in prestito, con un discorso già avviato per il riscatto che costerebbe comunque al club di De Laurentiis una cifra importante.

Gli Spurs, infatti, non vogliono "regalare" il calciatore, pagato circa 80 milioni solo qualche anno fa. A 30 milioni il riscatto si chiuderebbe, ma il Napoli vuole provare ad abbassare le richieste degli inglesi. Intanto, secondo quanto riportato da Footmercato, Ndombelé avrebbe dato l'ok al suo entourage per la permanenza in azzurro con Spalletti anche il prossimo anno se i club dovessero trovare un accordo.