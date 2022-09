Napoli, la prima volta di Ndombelé: «Felice per il mio primo gol azzurro»

Quella di Ibrox, mercoledì sera, è stata anche la sua notte. «Felice per il mio primo gol con la maglia del Napoli in una competizione così importante come la Champions League», queste le parole di Tanguy Ndombelé, il francese di proprietà del Tottenham arrivato in azzurro in estate. In questo avvio di stagione era stato tra i meno convincenti a causa di una forma fisica non ottimale, ma in casa dei Rangers Glasgow ha mostrato i primi lampi di qualità.