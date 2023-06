Napoli, Ndombelé ai saluti: si giocherà le sue carte al Tottenham

Tanguy Ndombelé lascia Napoli dopo la stagione azzurro. Il prestito del centrocampista francese si interromperà a fine giugno e non verrà riscattato dal club di De Laurentiis: secondo quanto riportato da Footmercato, infatti, il Napoli non eserciterà l'opzione presente nel contratto da quasi 30 milioni di euro che avrebbe trattenuto in azzurro il calciatore.

Visto l'addio al Tottenham di Conte - l'allenatore che un anno fa lo aveva fatto fuori senza troppi dubbi, favorendone l'arrivo a Napoli - Ndombelé tornerà a Londra con gli Spurs che vogliono ripartire da zero e proverà a giocarsi le sue carte con la nuova guida tecnica. Nel suo anno con Spalletti, ha messo insieme 40 presenze con 2 gol e un assist.