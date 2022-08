Napoli, Ndombélé si allena subito con Spalletti: Fabian resta out?

In attesa di presentare alla stampa la sfida contro il Monza di domani in campionato - esordio stagionale al Maradona - Luciano Spalletti ha potuto godersi questa mattina il primo allenamento da calciatore azzurro di Tanguy Ndombélé, il centrocampista francese ufficializzato nella serata di ieri dal Napoli e che andrà a prendere in rosa il posto di Fabian Ruiz.

È lo spagnolo il rebus da risolvere della settimana: Fabian non si è mai allenato con il gruppo, è ormai ai margini del progetto Napoli e il club attende solo di dare l'ok per la sua cessione. Magari verso il Psg, club con cui da settimane si discute. Zedadka e Ambrosino continuano il lavoro a parte e hanno fatto personalizzato in campo. Per l'infortunato Demme solo terapie.